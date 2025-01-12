В Резерв+ временно будут недоступны электронные военные документы: в чем причина

Приложение Резерв+ в ночь на 13 января может не отображать электронные воинские документы. Эти временные ограничения могут наблюдаться с 00:00 до 06:00 понедельника.

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Связано это с техническими работами в реестре "Оберег". Соответствующее предупреждение сделала пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Просим отнестись с пониманием и гражданам, которым военно-учетный документ может понадобиться в том промежутке времени, заранее загрузить PDF версию", – дали совет украинцам в МО.

После того, как специалисты закончат технические работы, все цифровые документы будут доступны в приложении в обычном виде.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В конце декабря 2024 года из-за кибератаки на реестры Министерства юстиции в системе Резерв+ было временно недоступно получение отсрочек.

– Начиная с 5 января 2025-го, многодетные родители снова могут оформить отсрочку в Резерв+.

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