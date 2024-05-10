В разрушенное Щурово в Донецкой области передали продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

До войны в Щурово, что неподалеку от Лимана, приезжали многие дончане. Сезон отдыха здесь открывался весной. Этой же весной к разрушенному россиянами курорту в 20 км от линии фронта привезли гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова передал жильцам продуктовые наборы.

"Спасибо, что привезли гуманитарную помощь. Ее действительно нуждаются, – у нас живут преимущественно люди пенсионного возраста", – говорит Анатолий Кличков, председатель Щурового.

В 2022 году жителям поселка пришлось пережить страшные 3,5 месяца под оккупацией российских захватчиков.

"По словам людей, это было 3,5 месяца ада", – акцентирует волонтер Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

"Сейчас терпимо. Было хуже – тогда нечего было есть. Если сказать откровенно, сейчас я живу только благодаря гуманитарке", – признается местный житель Василий Константинович.

Как живут и держатся Щурово, смотрите на YouTube канале Фонда.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.