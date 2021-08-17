В рамках "Большой стройки" на Буковине капитально отремонтируют два аварийных моста

Два моста через р. Путилка на буковинской дороге Т-26-01 Черновцы - Вашковцы - Путила - КПП "Русская" с подъездом к КПП "Шепот" (км 112+ 714 - км 115 + 714) будут капитально отремонтированы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Черновицкой области. Протяженность отрезка, который капитально ремонтируется – 3 км. Для водителей уже оборудована временная объездная.

"Рабочие разбирают аварийные переправы, которые были построены в 50-60 годах прошлого века. В частности, на 2 сооружениях уже демонтировали перильное ограждение, тротуары и мостовое полотно", – говорится в посте.

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На объектах подрядная организация "ПБС" задействовала 30 рабочих и 10 единиц дорожной техники.

Сейчас они расчищают от зеленых насаждений габионные подпорные стенки, разбирают железобетонные балки пролетного строения на двух мостах, протяженность первого 16 метров, второго – 8 м.

Вскоре стартуют работы по усилению опорной части железобетонных балок полимерной композицией, устройству 4 м железобетонной водопропускной трубы диаметром 1 м.

"Подрядчик полностью реконструирует мосты в соответствии с современными нормами нагрузки и безопасности движения, а также переведет гравийную дорогу в асфальтобетон", – добавляется в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году программа Президента охватит 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.