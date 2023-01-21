В район Соледара прибыл первый гуманитарный конвой ООН. Фото

В район города Соледар на Донетчине, где в течение последних недель идут самые ожесточенные бои с российскими оккупантами, в пятницу, 20 января, впервые приехал гуманитарный конвой ООН. Он привез помощь гражданскому населению.

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Об этом сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенс Лерке, передает The Guardian. Он отметил, что это первый конвой с гуманитарной помощью, который добрался до этого района с начала полномасштабной войны.

"Наши коллеги в Украине только что добрались до подконтрольных правительству районов вблизи Соледара на востоке Донецкой области", – сказал Лерке.

Утром в пятницу колонна из трех грузовиков выехала в сторону Соледара из Днепра. Транспортные средства были загружены предметами первой необходимости для более чем 800 человек.

В ООН уточнили, что они привезли украинцам еду, воду, лекарства и средства гигиены.

"Недавние бои в Соледаре и его окрестностях повлекли за собой массовые разрушения, из-за чего люди остро нуждаются в гуманитарной помощи", – отметил представитель ООН.

В организации надеются, что они смогут доставить еще больше гуманитарных грузов в этот район. Пока неизвестно, сможет ли следующий конвой ООН заехать в сам Соледар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российским войскам так и не удалось прорвать украинский фронт в Донецкой области. Несмотря на огромные потери, врагу не удалось полностью захватить Соледар, не говоря уже о Бахмуте.

– Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери армии РФ в Донецкой области. В Соледаре наши защитники "демобилизовали" сразу 15 оккупантов.

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