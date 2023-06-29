В Раде внесли изменения в закон об обороне: что изменилось

Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон "Об обороне Украины", направленные на усовершенствование процедур управления оборонными ресурсами. За соответствующее решение проголосовало 279 народных избранников.

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Об этом сообщается на сайте ВР. Реализация закона не нуждается в дополнительном финансировании из Государственного бюджета Украины.

Согласно пояснительной записке, упомянутый закон дополнен новым разделом "Управление оборонными ресурсами", в котором указана цель управления, вопросы системы управления оборонными ресурсами и определены основные принципы планирования мероприятий по управлению оборонными ресурсами.

В дополнение к этому, изменения также расширяют полномочия управляющих субъектов в области оборонных ресурсов с целью обеспечения адекватного уровня обороноспособности государства, создания, развития и поддержки необходимых возможностей компонентов оборонных сил, с учетом опыта Европейского Союза и НАТО.

В законе также внесены изменения в основные термины: "оборонные ресурсы" в части радиочастотного спектра (радиочастотного ресурса); "программно проектный менеджмент", "система управления оборонными ресурсами"; "управление оборонными ресурсами" и раздел "Управление оборонными ресурсами" в части учета таких стадий "жизненного цикла" как содержание и утилизация оборонных ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский фонд мира, посредством которого сейчас финансируется военная поддержка Украины, следует превратить в Фонд обороны Украины для обеспечения устойчивой и долгосрочной поддержки украинского народа. Обязанности безопасности со стороны Евросоюза в отношении Украины должны предусматривать не только выделение очередных траншей помощи, но и усилия в долгосрочной перспективе.