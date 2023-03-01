В Раде стало на одну семью больше: нардепы Железняк и Коваль поженились. Фото

Верховная Рада Украины пополнилась новой семьей. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и нардепка от "Слуги народа" Ольга Коваль поженились.

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Об этом новоиспеченный супруг сообщил в своем Facebook. Он отметил: как оказалось, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь.

"В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше. В свободной и несокрушимой стране, благодаря нашим защитникам", – написал нардеп.

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