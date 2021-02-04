В Раде сделали первый шаг к электронным паспортам в Украине

В Верховной Раде в первом чтении поддержали проект закона относительно использования электронных паспортов в Украине.

За проголосовали 303 народных депутатов. В законопроекте № 4355 закреплено, что украинцы смогут законно использовать в электронной форме ту информацию, что содержится в паспорте в виде карточки, загранпаспорте и других документах, в которых отражаются данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания.

"Разработан законопроект, который обеспечит возможность использования электронного отображения паспорта в мобильном приложении на одном уровне с обычным паспортом", – сказал с трибуны Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Михаил Крячко.

Политик отметил, что цифровой паспорт является абсолютно безопасным, ведь на этапе его проверки происходит онлайн-запрос демографического реестра. Копия электронного паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника.

Отметим, что после принятия проекта понятие "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу" будет закреплено на уровне закона.

Кроме того, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу будет бесплатным и его можно будет предоставлять в Украине для удостоверения личности и подтверждения гражданства. Исключение составляет пересечение государственной границы и въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может появиться "COVID-паспорт".