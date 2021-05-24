В Раде призвали прекратить все дипломатические связи с режимом Лукашенко

Ряд народных депутатов Украины выступил с требованием прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом Александра Лукашенко за исключением вопроса беженцев и политзаключенных. Помимо этого, после событий с задержанием оппозиционера Романа Протасевича сам режим следует признать таким, что представляет угрозу международной безопасности.

Об этом говорится в заявление межфракционного объединения Верховной Рады "За демократическую Беларусь". Ее опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который возглавляет это МФО.

"23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту "Минск". На борту был основатель крупнейшего оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. По данным как оппозиционных, так и пролукашенковских белорусских СМИ, для того, чтобы заставить пассажирский самолет, на котором он находился, сесть в аэропорту Минска, режимом Лукашенко был поднят военный истребитель МиГ-29", – напомнили парламентарии в обращении.

По их словам, учитывая это, можно констатировать, что диктатор Александр Лукашенко, который силой удерживает власть в Беларуси:

продолжает беспрецедентное преследование оппозиции , журналистов и репрессии против собственного народа;

непосредственно угрожает международной безопасности, угрозами взяв в заложники пассажирский самолет. Это можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства.

Так, в межфракционном объединении ВРУ, на время, пока власть в Беларуси силой удерживает Лукашенко, призывали:

официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности;

прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных ;

немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси;

прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью;

подготовить новый пакет санкций СНБО по деятелей режима, включая Александра Лукашенко;

на официальном уровне, назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.

"Призываем представителей международного сообщества и всех демократических стран присоединиться к этим требованиям и поддержать жесткую реакцию в отношении режима Александра Лукашенко. Только так можно заставить его освободить Романа Протасевича и других политзаключенных. Жыве Беларусь!" – подытожили нардепы.

Напомним: белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. О деталях инцидента читайте в материале.

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