В ПЦУ высказали свою позицию о вакцинации: заявление

Православная церковь Украины (ПЦУ) не является противником вакцинации против коронавируса. Эта процедура не противоречит Божьим заповедям и принципам христианской веры.

Такую позицию церковь выражала еще до начала пандемии COVID-19. Об этом написали на официальной странице ПЦУ в Facebook.

В то же время ПЦУ не будет заставлять людей делать прививки, ведь такое решение каждый должен принимать добровольно и сознательно.

"Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", – сказано в сообщении.

Церковь призвала верующих заботиться о своем здоровье и прислушиваться к врачам при выборе средств лечения. В общем, в ПЦУ отметили, что вопрос вакцинации – это зона ответственности системы здравоохранения и государства.

"Церковь как институт, священнослужители, религиозные деятели не могут и не должны брать на себя ответственность за сертификацию, качество, эффективность, условия транспортировки и хранения доз вакцины, правильность и целесообразность для конкретного лица проведения процедуры прививки", – добавили в ПЦУ.

Напомним, в Украине в среду, 24 февраля, стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.

Он рассказал о самочувствии после прививки и сравнил вакцинацию с амуницией военных на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится на стадии завершения заключения еще ряда контрактов на поставку вакцин против коронавируса, кроме тех, которые предусмотрены инициативе COVAX.