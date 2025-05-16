В приложении Резерв+ добавились новые типы отсрочек: кого они касаются

В приложении для военнообязанных и резервистов добавили еще два типа отсрочки. Теперь через "Резерв+" ее могут оформить люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также те, у кого жена (или муж) военные, и их семья воспитывает ребенка до 18 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. В ведомстве также анонсировали появление в приложении еще двух сервисов.

"Продолжаем расширять количество отсрочек в "Резерв+". Наша цель – чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся", –- отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны объяснили, что для оформления отсрочки в "Резерв+" надо выполнить всего три движения:

- нажать на три точки на главном экране приложения,

- выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку",

- выбрать соответствующую категорию.

После автоматической проверки военнообязанному поступит сообщение с результатом.

Также Черногоренко сообщила, что вскоре в приложении появятся еще два сервиса, которые находятся на финальной стадии разработки.

Первый – отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй – отображение причин нарушения правил воинского учета.

Ранее в "Резерв+" отображалось лишь сообщение о самом факте, а теперь военнообязанный будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему "Обериг" и приложение "Резерв+".

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