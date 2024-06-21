В приграницу Сумщины передано 2 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Из этой части Сумской области – считанные километры до границы с Россией. Здесь, в Середино-Будской громаде, враг натворил немало бед. Несмотря на опасность, люди остаются на родной земле, и помощь для них является необходимостью. Фонд Рината Ахметова отправил в эту громаду 2 тысячи продуктовых наборов.

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В каждом продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С начала 2024 года Фонд передал Сумской области более 12 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.