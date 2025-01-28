В прифронтовый населенный пункт Краматорского района привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

В этом селении Краматорского района Донецкой области ситуация сложная. На уцелевших домах много следов от вражеских ударов, взрывы и выстрелы здесь слышно неподалеку. Но люди и в таких условиях стараются жить. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы с продуктами первой необходимости.

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"Вы ведь не только продуктами помогаете, но и обучение организуете. Я сама онлайн участвую в тренингах, проводимых Фондом Рината Ахметова", – говорит Ирина, жительница Малиновки Краматорского района, социальная работница.

В момент разговора неподалеку раздается очень громкий взрыв. "Так и живем", – констатирует Ирина.

До поселка долетает немало вражеских снарядов. Однако местные жители говорят, что уезжать им некуда.

"Помощь очень нужна. Стабильной работы здесь нет", – говорит Наталья, бабушка трех внуков.

"Фонд Рината Ахметова будет продолжать оказывать поддержку жителям городков и городов, где это нуждаются", – отмечает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.