В прифронтовом Славянске семьи с детьми получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на близость к линии фронта, в Славянске остается немало мирных жителей. Фонд Рината Ахметова передал городу 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Они предназначены для семей с детьми.

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В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.