В предыдущую и нынешнюю каденции для городских властей развитие медицины Днепра – приоритет, - Борис Филатов

В Днепре идет качественное переформатирование единого медицинского пространства. Все реконструкции проводятся с учетом безбарьерности, комфорта врачей и пациентов.

Поддержка лечебных учреждений со стороны города, обновление оборудования и компьютеризация также позволяют им сотрудничать с НСЗУ и получать соответствующее финансирование.

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Здание, где размещена амбулатория № 6 Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 9, построили в 1986 году. Несмотря на небольшой размер медучреждения, оно обслуживает более 12,6 тыс. днепрян. После ремонта, проведенного на средства НСЗУ, город приобрел для амбулатории оборудование и мебель. Местный житель Владимир Пикуш является пациентом амбулатории уже около двух десятилетий. Мужчина также констатирует положительные изменения в городской медицине: "Все изменилось. Молодцы! Кроме ремонта, стало удобно, что теперь можно записаться, чтобы не сидеть в очереди. Есть где присесть. Все хорошо".

В ходе реконструкции учли требования безбарьерности. На входе построили функциональный пандус и сделали кнопку с вызовом медицинского работника. Где нужно есть указатели со шрифтом Брайля и тактильная плитка. Внутри помещения заменили сети и коммуникации, а главное – сделали перепланировку, чтобы стало удобно маломобильным пациентам. Теперь здесь есть доступ к нужным кабинетам и обустроена доступная уборная.

Следующий этап – приведение в порядок подходных путей к амбулатории и эстетические изменения. "Средств НСЗУ нам не хватило, чтобы обустроить все снаружи. Поэтому мэр пообещал рассмотреть вопрос ремонта дорожек и общего фасада амбулатории. Чтобы пациентам было удобно", — сказала генеральный директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 9 Галина Одинцова.

В амбулатории работают 8 врачей – их кабинеты тоже отремонтировали. "У нас есть все условия для работы – от профессиональных до сугубо бытовых. Я работаю здесь 4 года. В течение этого времени вижу положительные изменения. Мы благодарны за это – за внимание к врачам и пациентам", — рассказал врач общей практики семейной медицины 6-й амбулатории Вячеслав Лисовол.

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает: как во время предыдущей, так и в нынешнюю каденцию городские власти выделяли финансирование для развития муниципальной сферы здравоохранения.

"Мы постепенно двигаемся в обустройстве единого медицинского пространства и наших лечебных заведений. Мы также довольно продолжительное время идем по пути реформирования и объединения медицинских учреждений. В этой непростой ситуации мы всегда стараемся максимально учитывать интересы профессиональной среды и пациентов. Так было и в случае с этой амбулаторией", – сказал Борис Филатов.