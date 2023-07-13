В Полтаву доставили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Полтавскую область Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тысячи продуктовых наборов. Большая часть предназначена для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в центре поддержки переселенцев Волновахского района "Бок о бок" в Полтаве. Выдачи в хабе уже начались.

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В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшие недели завершится передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных громад. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".