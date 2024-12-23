В Полтаву для переселенцев из Донбасса привезли гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова

Для людей, эвакуированных из Донецкой области в Полтаву, идет выдача помощи. Фонд Рината Ахметова передал им 1100 продуктовых наборов. Выдачи развернулись в хабе Волновахского района "Пліч-о-пліч", работающего в городе.

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Помощь предназначена для переселенцев, которые обслуживаются в хабе и имеют статус: пенсионеров, людей с инвалидностью, малообеспеченных граждан.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.