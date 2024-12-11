В Полтаву для переселенцев из Донбасса отправили 1100 проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Для людей, которые эвакуировались из Донецкой области в Полтаву, направляется гуманитарная помощь. Фонд Рината Ахметова направил в город 1100 продуктовых наборов. Выдачи будут проходить в хабе Волновахского района "Бок о бок" в Полтаве.

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Помощь предназначена для переселенцев, обслуживаемых в хабе и имеющих статус:

– пенсионеров,

– людей с инвалидностью,

– малообеспеченных граждан.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.