В Полтаве ранним утром неизвестные запустили салют: жители проснулись от громких звуков. Видео

Около 6 утра 8 февраля в Полтаве неизвестные запустили салют. Местные жители проснулись от громких взрывов.

Инцидент произошел в центре города, в районе Белой беседки. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Pvp.Poltava. Люди, которые с утра стали свидетелями такого "праздника", сначала испугались, а потом возмутились.

Напомним, ранее в Снигиревке Николаевской области правоохранители разоблачили мужчину, который ночью во время воздушной тревоги запустил фейерверк. Он объяснил свои действия желанием развлечься. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении по подпункту 1 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины, касающейся хулиганства. Эта статья предусматривает возможность ограничения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, с началом полномасштабной войны традиция применять пиротехнику на праздники в Украине утратила свою актуальность и стала неуместной. Более того, продажа и использование пиротехники в Украине запретили на законодательном уровне.

За продажу пиротехнических изделий может грозить штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 17 до 34 тыс. гривен. Использование пиротехники во время войны влечет штраф от 85 до 225 гривен, а для субъектов хозяйственной деятельности – от 225 до 510 гривен.

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