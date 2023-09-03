В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев: в FT назвали причину

Польша прекратила работу своего крупнейшего центра, предназначенного для приема украинских беженцев. Этот центр находился в городе Надажин, в 30 километрах от Варшавы.

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Об этом сообщили Financial Times в субботу, 12 сентября. Центр был расположен на базе торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo, где площадь крытых помещений составляет 150 тысяч квадратных метров.

Сюда для временного проживания селили украинских беженцев. В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр приема беженцев решили закрыть, поскольку большинство из них уже нашли жилье в других местах. В то же время, это решение требовало переселения нескольких сотен беженцев, которые все еще находились на территории центра.

"Центр был закрыт. Новые люди не поступали, и большой масштабный центр потерял свою актуальность. В момент закрытия в нем находилось около 300 человек. Некоторые из них были перераспределены в меньшие центры, а другие обратились в местные органы самоуправления", – сообщила пресс-секретарь Мазовецкого воеводства Дагмара Залевска.

Крупнейший центр гуманитарной помощи был открыт после начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году. В нем можно было разместить сразу до 9-10 тысяч человек.

Центр беженцев был разделен на разные сектора, каждый из которых оборудован кроватями, санузлами, временными душами, зонами для приема пищи и подзарядки мобильных телефонов, а также комнатами для матерей с малыми детьми.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы жалуются на работу в Польше, поскольку не могут конкурировать с местными жителями и получают тяжелые вакансии. Хотя в большинстве случаев зарплата там значительно выше, чем на аналогичной работе в Украине, возможностей получить высокооплачиваемую работу по специальности в собственном государстве гораздо больше.

Ранее сообщалось, что в случае "серьезного инцидента" Польша, Литва, Латвия и Эстония приостановят функционирование всех пунктов пропуска на своей границе с Беларусью. Это решение было принято на фоне того, что в последние месяцы наблюдается возврат риска нелегальной миграции через белорусскую границу.