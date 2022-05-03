В Польше врачи спасли жизнь украинке: ей пересадили донорское сердце

В Польше провели операцию по трансплантации донорского сердца 36-летней гражданке Украины. Ее собственный орган не мог полноценно обеспечивать кровоснабжение организма из-за редкой формы кардиомиопатии.

Об этом сообщили в Facebook национального движения "За трансплантацию". Там отметили, что когда в Украине с началом войны многие пациенты остались без медицинской помощи, граждане Польши в очередной раз показали свое величайшее проявление человечности.

"Когда после смерти сердце гражданина Польши подошло нашей девушке из Украины, они, не задумываясь, сделали пересадку и спасли ей жизнь", – сообщили в общественной организации.

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Там добавили, что украинка долгое время страдала сердечной недостаточностью и ждала донора и операцию, но война все изменила. В Польшу женщина прибыла в тяжелом состоянии, но операция прошла удачно. Сейчас украинке предстоит долгий период восстановления и реабилитации.

"Раньше этого не делали, потому что Украина не является членом ни одной международной организации, которая координирует трансплантации в разных странах", – напомнили в ОО и добавили, что со всеми возможностями 21 века человек может продлить жизнь другому человеку даже после смерти, а не с оружием в руках отнимать жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики разрушили филиал Института сердца в Ирпене, который был в оккупации около месяца. Фашисты и мародеры сломали дорогостоящее оборудование, предназначенное для обследований и лечения людей от кардиоболезней.