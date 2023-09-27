В Польше в аварии погибла половина украинской многодетной семьи: что известно о ДТП

В Польше в страшной аварии разбились украинцы. Погибли отец и трое его сыновей – это половина многодетной семьи. Мама погибших ребят с двумя дочками в это время была в Украине.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Семья поехала на закупки

30 августа на дороге в польском Воля-Хойната возле Рава-Мазовецкой произошла страшная авария. Автомобиль BMW, в котором ехали пятеро украинцев, столкнулся с грузовым бусом Fiat Dukato.

В результате аварии погибли 42-летний глава семьи Александр Феник, а также его сыновья: 19-летний Владислав Горват, 16-летний Денис Горват и Дмитрий Горват, которому через два месяца должно было исполниться 15 лет.

Видео дня

Как рассказала нам тетя мальчиков Оксана, в то утро семья отправилась на закупки. Шел дождь, вероятно, автомобиль понесло и развернуло на дороге, в это время в него врезался бус.

"Удар произошел со стороны водителя. На месте погиб Денис. Отца и Владислава забрали в больницу, они там скончались через несколько часов. А Дима умер в больнице через три дня", – рассказывает Оксана.

В то время как произошла трагедия, мама мальчиков с еще двумя дочками находилась в Украине, они приехали оформлять документы. Тут же живет еще одна, старшая дочь, у которой уже своя семья и двое детей. Ее муж сейчас служит в ВСУ.

Дети работали и занимались спортом

Семья в Польшу приехала из села Смолява Волынской области. Родители там работали, дети тоже трудились, а младший Дмитрий дистанционно учился в гимназии Смолявы.

"Мальчики работали на сезонных работах: собирали яблоки, овощи. От работы они никогда не отказывались, сами зарабатывали на себя и все покупали за свои деньги. Денис ходил в спортзал. Они все были очень спортивные, вели здоровый образ жизни. Влад увлекался автомобилями, он уже заработал в Польше себе на авто. Ребята воспитанные и вежливые, никто о них плохого слова не мог сказать", – вспоминает о них родственница.

В селе о семье тоже отзываются только хорошо.

Попрощались с отцом и сыновьями 21 сентября. Пока мама с дочками будет в Украине, в Польшу они сейчас не поедут.

Как пишет польская пресса, в бусе находились двое человек – водитель и пассажир, они не пострадали.