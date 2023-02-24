В Польше готовы учить украинских пилотов на истребителях F-16, но есть 'нюанс': Моравецкий назвал условие

Польша готова проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Но принятие такого решения будет зависеть от договоренностей с союзниками.

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Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Брифинг транслировался в YouTube.

"Мы готовы проводить такие учения на истребителях F-16 в Польше. Отмечаю, что это всегда должно быть согласовано в более широкой коалиции, но Польша готова проводить такие учения", – сказал Моравецкий.

Он также добавил, что "очень важно, чтобы украинское небо было, наконец, безопасным".

Стоит отметить, что в Польше не исключают поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 для защиты неба от российских ракет и дронов. Но там напомнили, что решение о предоставлении таких самолетов остается за НАТО.

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич уже объяснил, что Польша может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции. Однако сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Ранее Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что от иностранных партнеров Украина рассчитывает получить прежде истребители четвертого поколения F-16, но также не списываются со счетов и другие самолеты, такие как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale.

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