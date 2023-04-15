В Покровске завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

В Покровске на Донетчине завершились выдачи очередной партии гуманитарной помощи. Фонд Рината Ахметова направил в этот населенный пункт почти 5,5 тысячи единиц продуктовых наборов.

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Местные жители получили наборы с продуктами длительного хранения: макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем, сообщили в Фонде.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 196 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".