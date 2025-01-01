В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри

Один миллион гривен на развитие Черниговского исторического музея имени В.В. Тарновскому выделят проект Ukraine WOW совместно с "Аврором Мультимаркетом". Именно там сохраняется сабля Мазепы, которую Александр Усик поднимал на ринге после победы над Тайсоном Фьюри.

Видео дня

Об этом идет речь в сообщении Украинского центра культурных исследований. Отмечается, что часть средств будет направлена на создание специальной витрины для сабли гетмана Ивана Мазепы, что будет соответствовать статусу этого уникального исторического артефакта.

Кроме витрины "Аврора Мультимаркет" в сотрудничестве с музеем создаст игрушечный вариант сабли Мазепы, который можно будет приобрести уже весной. Часть дохода от продаж будет направлена на дальнейшую поддержку музея. Сабля Ивана Мазепы – это уникальный образец украинского оружейства конца XVII века.

Она объединяет элементы местных традиций и влияния восточных культур, с которыми Украина поддерживала тесные дипломатические и торговые отношения.

"Такие инициативы демонстрируют, как культура, история и современные креативные подходы могут объединяться для сохранения национального наследия", - резюмировали в Украинском центре культурных исследований.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало раздражение у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Кроме того, Эдди Хирн обжаловал счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь, британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит Фюри лицо после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!