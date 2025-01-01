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В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри

Анна Павлова
Общество
2 минуты
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В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри

Один миллион гривен на развитие Черниговского исторического музея имени В.В. Тарновскому выделят проект Ukraine WOW совместно с "Аврором Мультимаркетом". Именно там сохраняется сабля Мазепы, которую Александр Усик поднимал на ринге после победы над Тайсоном Фьюри.

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Об этом идет речь в сообщении Украинского центра культурных исследований. Отмечается, что часть средств будет направлена на создание специальной витрины для сабли гетмана Ивана Мазепы, что будет соответствовать статусу этого уникального исторического артефакта.

В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри
В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри
В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри
В поддержку Черниговского музея выделят 1 млн грн: там хранится сабля Мазепы, которую Усик поднимал на ринге после победы над Фьюри

Кроме витрины "Аврора Мультимаркет" в сотрудничестве с музеем создаст игрушечный вариант сабли Мазепы, который можно будет приобрести уже весной. Часть дохода от продаж будет направлена на дальнейшую поддержку музея. Сабля Ивана Мазепы – это уникальный образец украинского оружейства конца XVII века.

Она объединяет элементы местных традиций и влияния восточных культур, с которыми Украина поддерживала тесные дипломатические и торговые отношения.

"Такие инициативы демонстрируют, как культура, история и современные креативные подходы могут объединяться для сохранения национального наследия", - резюмировали в Украинском центре культурных исследований.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало раздражение у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Кроме того, Эдди Хирн обжаловал счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь, британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит Фюри лицо после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

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