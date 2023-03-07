''В первые дни войны погибло много опытных воинов'': морпех, который защищает Авдеевку, рассказал о буднях войны

Богдан Масляк был в мирной жизни предпринимателем – имел ресторан и строительный бизнес. С началом войны стал волонтером, а впоследствии записался в ряды резервистов Морской Пехоты. Сейчас он защищает Авдеевку.

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Проект "Украинский Свидетель" продолжает серию интервью с военными, противостоящими российскому нашествию. На видео – Богдан Масляк, боец 503 батальона Морской Пехоты ВСУ. У мужчины был ресторанный и строительный бизнесы, с развертыванием боевых действий на Донбассе в 2014 году – начал волонтерить. Тогда он потратил немалую сумму собственных средств на тепловизоры, формы и т.п. – завозил все это из-за границы.

Богдан – участник Революции Достоинства и основатель фонда "Помоги фронту". Сейчас он защищает Авдеевку в составе 503 Отдельного батальона Морской Пехоты.

По специальности Богдан – пулеметчик. Также управляет БПЛА и отвечает за обеспечение, совмещая таким образом роль волонтера и военного.

В своем интервью военный отмечает то, что врага нельзя недооценивать.

"Я их (русских – прим. ред) презираю фактически, я их ненавижу. Но ты смотришь на врага и понимаешь, что он все правильно делает. У него надо брать лучшее, что он умеет. Мне не нравится, когда с россиян все смеются "Это расслабляет, а мы, между прочим, заканчиваемся. У нас нет 110 миллионов человек, мы ценим каждого воина. А опытных воинов в первые дни войны мы потеряли овердофига, они своей грудью сдержали российское нашествие", – говорит Богдан.

Мужчина рассказал о тактике продвижения российских войск, которую не раз видел своими глазами.

"Подъехала БМП, выбросила 18 человек – против наших троих. Им все равно сколько это будет – 10, 15 человек, 1000. Это тактика Второй Мировой, с тех пор она не изменилась. Разве что количество нападавших меньше, они сейчас продвигаются малыми группами", – отметил Масляк.

С точки зрения военного Богдан высказал свое мнение по поводу хейта в адрес тех, кто не воюет. Он считает, что хейтить человека за то, что он не на войне, неправильно.

"Нам нужны экономика и поддержка, без этого нас здесь, на фронте, не будет. Диванные воины с Facebook все знают, но почему-то воевать идут не все. Усталость чувствуется как моральная, так и физическая. Отдых нужен, но наше подразделение еще не имел ротации. У нас есть дикое желание поскорее вернуться домой, а ты сможешь это сделать только тогда, когда умерщвляешь москалей. Хороший россиянин? Это тот, кто убьет того, кто сейчас воюет с нами", – говорит боец Морской Пехоты ВСУ.