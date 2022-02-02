В Павлограде 'Большая стройка' полностью восстановила 12,5 км одного из основных путей города

Улица Днепровская является самой длинной и одной из главных транспортных артерий города Павлоград, что на Днепропетровщине. Местные жители не видели на ней ремонта более 15 лет, но сейчас ее полностью восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Во время ремонта уложили два слоя новой "дорожной одежды". Заменили бордюры и привели в порядок ливневую канализацию. Последним штрихом нанесли разметку", – рассказали в администрации области.

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Путь через Павлоград является частью национальной "Дороги Единства" М-30 Стрый-Изварино, которая также отстраивается по президентской программе.

Жители города рады обновленной дороге, поскольку раньше передвижение по ней можно было сравнить разве что с "поездкой по стиральной доске".

Всего в 2021 году на Днепропетровщине отремонтировали 550 км государственных и местных дорог, а также более 20 км коммунальных дорог. В Кривом Роге была приведена в порядок улица Эдуарда Фукса, в Павлограде – Днепровская, в Верховцево – Новая и Центральная, в Першотравенске – улица Шахтерской славы и Чайковского.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине было построено и обновлено более 7 000 км местных и государтсвенных дорог.