В Овруче открыли первый объект, построенный 'с нуля' при поддержке партнеров и друзей из Эстонии. Фото

В пятницу, 2 июня, в городе Овруч Житомирской области открыли первый объект, построенный "с нуля" при поддержке партнеров и друзей из Эстонии – современный детский сад. На торжественном открытии заведения присутствовали министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна, первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко и глава Житомирской ОВ Виталий Бунечко.

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О радостном событии Виталий Бунечко рассказал в Telegram.

"Проект реализовывался в рамках программы восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры. Символично, что это произошло именно в Овручи, ведь это общество больше всего пострадало от российских бомбардировок", – написал глава ОВА.

Он отметил, что детский сад построили менее чем за полгода. Он оснащен всем необходимым для обучения 160 детей, а также имеет современное бомбоубежище.

Виталий Бунечко также сообщил, что в этот же день между Житомирским ОВА и Центром международного сотрудничества развития Эстонии был подписан договор инвестирования строительства разрушенного оккупантами моста в Малине.

"Также в рамках визита на Житомирщину Министра иностранных дел Эстонской Республики передали работникам Экологической инспекции Полесского округа три автомобиля и необходимое техническое оборудование. Это позволит экологам устанавливать факты загрязнения территории Житомирщины, вызванные в том числе и российской агрессией", - сообщил Бунечко.