Страх — один из важных мотиваторов войны. Можно избежать мотивации защищать веру, если ты атеист или просто пофигист, и никак тебя не трогают излияния попа, особенно, если ты знаешь в маленьком городе всех и вся, и в том числе этого самого попа, с которым вчера бухал за гаражами. Можно избежать мотивации защищать страну, если ты не чувствуешь себя частью страны, гражданином, и все эти пафосные слова про защиту отечества для тебя пустой звук, особенно, если отечество и страна ассоциируются у тебя исключительно с барыгами-олигархами, не справедливым отношением к людям.

Можно избежать мотивации защищать язык, русский, великий и все такое — ты сделал все, чтобы дети пошли в украинскую школу, та как будущее после ВУЗа, где тоже все на украинском есть только у тех, кто знает государственный язык и это особо тебя не напрягает, ты говоришь на русском, вырос-то ты в русскоязычное среде советского времени, где особо и не учили другим языка, а вот осознание, что в государстве все равно должен быть государственный язык, оно пришло как-то вне зависимости от политики и пропаганды.

А вот избежать попадания в липкую паутину страха сложно. На работе все перешептываются про фосфорно-горчичный газ, которым будут укропы задувать город. А еще, что вот всех женщин будут насиловать. А мужчин в рабы. И что уже есть случаи, знакомый знакомого, у которого его знакомый… О, вот это слушали, это вкушали. И батюшка уже не поп запойный, а умнейший человек, который пережил трагедию. И соседка не дура, а "она же учитель и знает", что такое фосфорно-горчичный газ и как его вдувают в город. И точно знакомый знакомого он же видел, сам лично, как младенца в трусиках…

Страх. Липкий. Навязчивый. Он сначала начинает разрушать ваши сомнения. "Не может быть" первым падет в бою со страхом, потому что "это война, мало ли как оно". Логика? А какая логика, когда за секунды-часы-дни у тебя исчезли страна, государство, работа, безопасность и все то, что вчера было белым сегодня критическая масса, большинство с уверенностью называет черным. А может они правы, а ты нет? Страх быть не с большинством. Страх быть вне социума и презираемым социумом. Страх умереть. Страх голода. Страх.

Страх сильнейший мотиватор войны. Поэтому страх был взят на вооружение социологами и политологами сразу же с Майдана. "Вуйки заберут наши шахты", "западенцы не хотят ездить заграницу, поэтому заберут наши шахты и пенсии", "вся Украина голодает, а мы процветаем, они у нас все заберут". Это страх потери.

В страхи, которыми кормили донбасян в 2014-м были и заложенные из эСССРовских времен "враги советского человека", "националисты — это зло", "бандеровцы, УПА — это враги советского человека", "Западная Украина — фашисты", и память голода, и память 90-х, и кино-память, и пионерская память "пытали пыонера Ванечку", "Зою сожгли на костре".

Страхи подпитывались местными СМИ "в Украине голод, они все хотят забрать у Донбасса". Почти все СМИ Луганской и Донецкой области писали только негатив про Майдан и Украину. Единицы, но им быстро прикрыли рот. Страхи рассказывали люди. Друг другу. В автобусе и на работе, в очередях и на рынках. Все рассказы начинались одинаково "знакомые моих знакомых".

Сейчас многие из тех, кто передавал, как телеграф, бесконечно, без устали, штамповал очереди эмпатических рассказов про зверства "нациков-майдановцев-правосеков" отводят глаза. А что, это же не я, я просто рассказала то, что мне рассказали — их единственная отмазка. И даже моя соседка — учитель биологии, введшая половину поселка в ступор паники "будут в город вдувать фосфорно-горчичный газ" и продержавшая полночи открытым холодильник наполненный марганцовкой, сегодня делает невинные глаза "та ты шо, я такого не говорила, я просто рассказала то, что мне рассказали, но я то понимала, что это ложь".

Да, многие из трансляторов вот этих историй о "нациках" и "распятых мальчиках" на чистом глазу говорят, что они знали, что этого не было, и они просто… Просто пересказывали. Просто несли в массы.

Большая часть "рассказчиков" осознавала и осознает, что они врали. Часто додумывали, придумывали. Вот одна моя соседка, 1965 года рождения, рожденная в Ивано-Франковске, лично видела, как Степан Бандера расстреливал русскоязычных у нее на глазах, и ее за русский язык, который она берегла, как честь, 3 раза расстреливали за школой дети–бандеровцы.

Вторая, приехавшая в 80-е на Донбасс из какой-то российской дыры Тамбовской области, на честном глазу клялась, что видела лично, как над ее домом завис сверхзвуковой истребитель с фашистскими крестами и тризубами и летчик в форточку кричал ей "хенде хох, матка, мы бандеровцы, будем вас убивать". Куча моих земляков в Свердловске рассказывали мне, как они стояли в очереди в "АТБ" вместе с "Правым сектором", который разговаривал на бандеровском языке, был одет в форму нацистов и говорил, что у них приказ все русскоязычных на Донбассе убить и захватить все шахты.

Спрашивала: "а как вы понимали их бандеровский язык?" — морщили лоб, говорили что-то "ну, оно как-то понятно было, где-то в мозгу как-то всплывал перевод".

Это была какая-то мистическая шизофрения. Была? Она там 8 лет. Иногда градус снижают, иногда повышают. В зависимости от ситуации. Но люди все также врут друг другу, держа в "республиках" один одного руками страха.

Многие ездят в мирные части Украины за пенсией. Каждый третий так точно. И каждый из них рассказывает одно и тоже: "Украина голодает", "ничего нет в магазинах", "все без работы", "везде разруха", "взятки", "обыскивают", "везде нацики с собаками и автоматами", "закрывают заводы, все уезжают в Польшу", "кричат хайль гитлер", "нас ненавидят"…

ОРДЛО погрязло во вранье. И вот что интересно, пропаганде СМИ там уже верят мало. И даже критикуют за вот эти "ВСУ обстреляло". И что главное, уменьшилось доверие к московской церкви. Там слишком много ненависти. Не только к Украине, к людям вообще, что была бы в ОРДЛО альтернатива, в московскую церковь никто бы не ходил, ну, лишь малая толика апологетов-фанатиков. Такие там есть! А вот пропаганда "из рук в руки" до сих пор в ходу. И люди верят, заглядывают в глаза вот таким рассказчикам. Особенно любят рассказы о том, как все плохо в мирных частях Украины. От этого кайфуют.

Врут и те донбасяне, кто был в Европе. Сейчас, откушав московских щей, большинство гастрабайтеров рвануло в страны ЕС. В Литве, Эстонии, Латвии, Германии, Польше, очень много донбасянских заробитчан. Причем большая часть из них в соцсетях травила украинцев "моете жопы в Польше", а когда коснулось личного, тихо собрались и тихо уехали из ОРДЛО на заработки. Приезжая рассказывают одно и тоже — "зарплаты мизер, Европа голодает, грязно, выпить проблемно, полиция, штрафы, народ мерзкий". Те же, кто ездил на заработки в Москву, был кинут на деньги, редко признается в этом и мычит "Москва — пабагатому, атлична". Это какая-то болезнь, психология коллаборанта. Может когда-то это будут изучать, как Стокгольмский синдром.

И ладно, вот я могу понять, в 2014-м врали друг другу из-за пропаганды, чтобы "больше людей было за республику". А сейчас? Что движет донбасянами сейчас?

Поясню, с позиции, как я вижу и думаю, анализируя все это:

— страх, что кто-то поедет в Москву и его не кинут на деньги, как кинули рассказчика, желание чтобы все такие, как он побывали в его рубашке лоха-терпилы, по типу, а будь, как все, или я на вашем фоне уже и не такой уже и лошара.

— страх, что кто-то поедет в Украину и ему понравится, он выедет и будет счастлив, а это не допустимо, все должны жить в "республиканском" говне.

— страх, что кто-то поедет на заработки в Европу и заработает денег, как вот он, и будет с ним ровня, это нельзя допустить, пусть сосед сидит на шахте "лнр" без зарплаты в терпилах (такая позиция возвышает).

Здесь не любят умных, умеющих принимать решения, здесь не хотят, чтобы кто-то жил лучше него, здесь врут о своих пенсиях и зарплатах, покупая пригнанные из Грузии иномарки, они настолько погрязли во лжи, что уже не понимают где настоящее, а где придуманная ими реальность.

Разговор с людьми из ОРДЛО это бесконечный поток вранья и завуалированного ожидания наших жалоб "здесь все плохо". Как только ты говоришь о том, что здесь в мирных территориях мы нашли дома, работу, покой, счастье, реализацию своих желаний, там тут же взрываются – "вы говорите пропагандой, вам за эту пропаганду платят".

Они же говорят "правду". Например, о том, что "зарплаты в Польше меньше 6000 гривен в месяц, но туда едут, потому что в Украине они вообще 3000 гривен получают". Или о том, что "в Харькове закрыты все заводы и люди сидят на площади, ждут, чтобы кто-то взял на стройку", или "в магазинах дикие очереди, нет продуктов"…

А самой большой популярностью в ОРДЛО до сих пор пользуются "распятые мальчики", "расстрелянные священники Московского патриархата", "разобранные на органы ополченцы".

Да, что я все рассказываю. Цитата, прямая речь, случайно выжившего после разборки на органы ополченца "лнр":

Гифка, свечечка, сердечко. В "лнр" женщины еще ставят сложенные в молитве ручки и пишут "молитва навруз" (не знаю что это, видимо очень скрепно-православное). Вот такие "распятые мальчики" в ОРДЛО везде. На вокзалах, на рынках, в школах. Если на вокзалах и рынках они собирают "на лечение" и "восстановление органов, вырезанных батальоном Айдар", то в школах они герои, рассказывают детишкам о подвигах, зверствах укро-фашистов, готовя новое поколение войны.

В этих рассказах все ополченцы без оружия. Просто шли. Просто мирные граждане. Украинцы всегда с оружием и всегда убивают. Ополченцы всегда русские, хотя и донбасяне. Украинцы всегда западенцы и на бандеровском. Русских войск и русского оружия на Донбассе никогда в этих рассказах нет и не было. Это еще одна часть всеобщего донбасянского вранья, на котором они монолитно стоят: "в шахтах накопали".

Оксана Кирилюк, медсестра, о которой с упоением рассказывает дважды выживший при разборке на органы опочленец, в списках погибших "лнр" не числится, как и в списках медсестер.

Алексей Сердюк (Тихий) так же не числится в официальных списках "лнр" на обмен. Ну, то такое. Меняли разобранного на органы с мешком на голове, могли и не внести в списки, это ж сколько органов перечислять. Зато числится в "Миротворце".

Сейчас этот опочлен активный участник создания еще одной легенды. Опасной и востребованной в ОРДЛО легенды, на раскручивание которой сейчас получено финансирование из Москвы — о ней я рассказу чуть позже и отдельным материалом, собираю информацию.

Да, еще так, нюанс, дважды разобранный герой, учился в специальной коррекционной школе для детей с заниженной восприятием знаний, поэтому у него такие проблемы в образовательно-биологической части, ну, то есть полный тупизм в знаниях трансплантации органов. Но, это не важно. Потребители такой информации обладают такими же знаниями, как и ее распространитель, поэтому, прокатывает.

А вот в другом своем интервью дважды разобранный на органы в плену "Айдара" рассказывает совсем другую историю, того же периода июль-сентябрь 2014-го, и в ней, он весь такой героический спасал мирных граждан от обстрелов "Градов" совсем в другом районе Луганской области. Но, подчеркну, именно эта вторая его легенда, сейчас стала в основу раскручиваемой в "лнр" истории об очередных "зверствах" "хунты". И как всегда, я соберу все данные, скрины, и напишу, специально для "ИС", как в "лнр" работает машина пропаганды, и как виртуозно врут донбасяне, мирные и не очень.

Страх, как средство управления социумом. И, если из кремлевского кармашка достали вот эти слезливые истории расчлененных опочленцев, значит, что-то пошло не так у кремлевских кураторов.

Впереди заход в ОРДЛО афганского талибана, который РФ вряд ли сможет сдержать или предупредить, поглощение Ростовской области мусульманами, страшная зима ОРДЛО без воды, вывоза мусора и зарплат, высокая смертность от "короны", и многие другие прелести "русского мира". Поэтому нужно что-то пугающее, кровожадное и страшное. Естественно, это "укро-фашисты", самые страшные и кровожадные, к которым у с таким упоением и назойливостью толпится в очередях "народ Донбасса" на КПП и КПВВ.

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