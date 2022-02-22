В ОРДЛО мужчин хватают на улицах и тащат в военкоматы, чтобы использовать как 'пушечное мясо', – Геращенко

Оккупационные власти недореспублик "ЛНР" и "ДНР" продолжают масштабную мобилизацию всего взрослого населения мужского пола. Мужчины призывного возраста перестали ходить на работу, сидят дома, а некоторые даже перемещаются по улицам, переодевшись в женскую одежду.

Об этом сообщил экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Telegram. Он заметил, что вопреки накачиванию ОРДЛО пророссийской пропагандой, жители оккупированных регионов особого рвения воевать за "русский мир" не демонстрируют.

"Если Путин решит наступать на Донбассе, то вперёд он пошлёт не россиян, а вот таких вот не обученных, не желающий воевать украинцев. Люди прекрасно понимают, что в случае полномасштабной войны, они будут посланы как пушечное мясо", – подчеркнул Геращенко.

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Бывший чиновник также подчеркнул, что для Кремля участие украинцев из оккупированных территорий в вооруженном противостоянии с армией ВСУ носит стратегическую важность. Тогда он сможет продолжать наседать на своей риторике о "внутреннем гражданском конфликте" и "братоубийственной войне".

Ранее OBOZREVATEL сообщал эксклюзивную информацию о принудительной мобилизации прямо на улицах оккупированного Донецка. Фактически это происходило по абсурдному для обстоятельств принципу "кто не спрятался, я не виноват".