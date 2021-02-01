Понеслась коза по ипподрому. В ОРДЛО доставили зелье из России. Этот самый "Спутник-V". Пока не везде - только в так называемую ДНР. Луганские, да простят меня нормальные люди, уехавшие из этого региона, снова в очереди. Хотя, тут еще как посмотреть. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Луганские могут переживать, что донецких Кремль снова назвал любимой женой. А может именно на донецких они и решили испытать свое сомнительное снадобье? То есть луганских им жалко чуть больше. Какой-никакой, а позитив.

Хотя все мы понимаем, что для Москвы и те и другие - расходный материал. И если решили кому-то массово колоть, а кому-то нет, то это только для получения понятной сравнительной базы. Гуманизмом тут и не пахнет. Эта фраза в моих материалах уже становится регулярной, но что поделать - "я о таком развитии событий в перспективе уже писал". В самом деле писал. В самой РФ ширяться "Спутником" никто не хочет. Чиновники перепугались. Хотели учителям, врачам и прочим безропотным бюджетникам колоть - но те уже видели реакцию чиновников. Некоторым начали колоть принудительно, под угрозой увольнения. Но - не то. Нет массовости, нет четкой статистики и даже ту что есть еще и нужно прятать и править. А это всегда чревато утечками информации. И даже в их отстутствии - слухами.

А закинуть туеву хучу зелья в "ДНР" это очень хороший кейс. Там можно четко набрать контрольную группу и уколоть. Отследить реакции, смертность, все что угодно. Всех держать под контрлем, включая контактных. И все протоколировать. При необходимости - анализы и обследования любые - никто не сбежит, никого не надо искать. То есть за пару месяцев будет очень качественная статистика. И, что самое главное, она вообще без шансов стать публичной и попасть в руки чужих ученых. Для чужих как раз в условиях северокорейского анклава с комендантским часом, подвалами, похищениями нелояльных - можно нарисовать любую картину. Вообще далекую от реальности - но кто там проверит? Впередсмотрящий "Слепой пират" ОБСЕ?

Так что если вы в Кремле решили поставить большой эксперимент на людях - ОРДЛО подходит идеально. Всю инфу качественно можно собирать и параллельно генерировать любую херню для внешних наблюдателей. В условиях, когда от "Спутника" шарахаются даже затурканные бюджетники в провинциях РФ - идеальный вариант. Так что я даже не сомневаюсь, что его отработают по полной. И отчеты будут - Пфайзер обзавидуется. И никто никогда не сможет их проверить, конечно. Серая зона. Оккупированные территории. Возможность проводить медицинские эксперименты над людьми. Любого возраста, кстати. Без риска оказаться на электрическом стуле. Кремль, естественно, использует такое поле для экспериментов. Горите в аду, все причастные...

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