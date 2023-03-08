В ООН заявили, что ''допускают'' подлинность видео расстрела воина ВСУ: украинцы раскритиковали организацию за бездействие

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что "допускают", что видео с расстрелом украинского военного российскими оккупантами за слова "Слава Украине" может быть настоящим. Украинцы в сети раскритиковали организацию за то, что она не выполняет свои функции.

Видео дня

Так, в среду, 8 марта, в комментарии AFP такое заявление сделала спикер Офиса ООН по правам человека. Она сказала, что организация провела предварительное изучение видео и считает, что оно "может быть настоящим", передает The Guardian.

"Нам известно об этом видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, что украинский солдат не в бою, вероятно, казнен российскими вооруженными силами. На основании предварительного изучения мы считаем, что видео может быть настоящим", – сказала представительница Офиса.

Она призвала к расследованию и наказанию виновных, но сказала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Офис якобы документирует "нарушение международного гуманитарного права против военнопленных, в том числе казней "как российских, так и украинских пленных".

Украинцы в комментариях в социальных сетях подвергли критике заявление представительницы ООН и саму организацию за бездействие. Граждане Украины призвали ООН проявить настоящую позицию, а не обеспокоенность.

"Вот так позиция!", "А они обеспокоены?", "Может быть, а может и не быть. Надо еще лет 20 подождать, может тогда что-то прояснится", "Высшая степень обеспокоенности", "Что значит настоящим? А гражданских? А вообще, что геноцид!", "Убрать эту ООН, она не нужна вообще", "Украинские военные расстреляли российских: кошмар, срочное расследование, мы достанемся истины и накажем виновных! Россияне расстреляли украинского военнопленного: ну надо сначала все перепроверить, провести расследование, все не так однозначно, и вообще с кем не бывает", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!". Кадры убийства распространились в сети в понедельник, 6 марта.

– Ролик вызвал резонанс в украинском обществе. В сети наши граждане активно распространяли видео, чтобы показать всему миру настоящее лицо России.

– В Офисе генерального прокурора Украины начали расследование по факту жестокого убийства пленного украинского военного.

– В то же время в России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного. Они заявили о фейке, ИПСО и постановке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!