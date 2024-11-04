В октябре энергетики вернули электричество в дома 453 тыс. семей после вражеских атак – ДТЭК

В прошлом месяце энергетики ДТЭК восстановили свет в домах почти 453 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что в Донецкой области, где сохраняется очень тяжелая ситуация из-за постоянных боевых действий, энергетикам удалось за октябрь восстановить электричество для 219 тысяч семей. Ремонтные бригады ДТЭК ежедневно продолжают восстанавливать сети в прифронтовом регионе – только разрешает ситуация с безопасностью и военные.

Также враг усилил атаки на Днепропетровщину, где сети тоже терпели повреждения практически ежедневно. За месяц здесь удалось восстановить свет для 214,4 тысячи семей. От обстрелов особенно страдает юг области, приближенный к зоне боевых действий.

Кроме того, за октябрь энергетики ДТЭК вернули свет 17,8 тысяч семьям жителей Одесщины, дома которых были обесточены в результате очередных вражеских атак.

Не покидает враг и атаковать Киевщину, где за последний месяц энергетикам пришлось восстанавливать электричество для 1,6 тысячи семей.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК возобновили энергоснабжение в дома более 860 тыс. семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.