В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар в санатории, валил черный дым. Видео

Утром 16 декабря в поселке Партенит на южном берегу оккупированного Россией Крыма загорелся один из корпусов военного санатория "Крым". Из окон валил густой черный дым.

Об этом сообщает "Крым 24" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ. По предварительным данным, задымление произошло во время проведения ремонтных работ на четвертом этаже здания.

"Около 06:30 произошло задымление неэксплуатируемого этажа лечебного корпуса, который находится на ремонте", – говорится в сообщении.

Прибывший на место пожарный расчет оперативно ликвидировал задымление.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

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Санаторий "Крым" находится на балансе Министерства обороны России.

Напомним, в 2013 году произошел пожар в 14-этажном корпусе этого же санатория. Тогда пришлось эвакуировать больше сотни людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Десняснком районе Киева 14 декабря возник пожар на 8 этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 жильцов.