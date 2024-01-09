В Одесской области трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора

В зимнюю пору года отравление угарным газом, к сожалению, становится очень распространенным явлением. Очередной такой случай произошел в Одесской области.

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Продуктами горения отравились трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Три несовершеннолетних девочки 2009, 2011 и 2012 годов рождения были оперативно госпитализированы в Березовскую районную больницу. Дети поступили в медучреждение ночью 9 января с диагнозом отравление угарным газом.

По информации спасателей, причиной отравления стало нарушение правил установки генератора. В ГСЧС уточнили, что устройство работало внутри дома.

Также в ведомстве добавили, что дополнительные обстоятельства происшествия будут устанавливаться полицией. При этом в ГСЧС призвали украинцев неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Стоит отметить, что угарный газ может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией, что нарушает доступ кислорода. Угарный газ может выделяться во время работы двигателей внутреннего сгорания, дровяных, газовых или угольных печей, генераторов, каминов, угольных грилей и газовых водонагревателей.

Коварность угарного газа заключается в том, что он не имеет никакого запаха и цвета, поэтому накопление ядовитого вещества в помещение обнаружить очень сложно. Угарный газ может оказаться смертельным для человека, при чем он оказывает негативное влияние на организм даже в небольших концентрациях.

К симптомам отравления угарным газом относятся головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и потеря сознания. При подозрении на отравление угарным газом необходимо обеспечить доступ потерпевшего к свежему воздуху и немедленно вызывать скорую помощь.

Примечательно, что на сегодняшний день в продаже доступны различные варианты датчиков и детекторов, которые моментально определяют повышение уровня угарного газа в помещении. При срабатывании такой прибор издает звуковой сигнал. Стоимость таких приборов начинается от 300 грн, однако такая вещь может спасти жизни целым семьям.

Напомним, в Павлоградском районе Днепропетровской области в частном доме взорвалась буржуйка, с помощью которой пытались отопить помещение. В результате происшествия три человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в селе Гоголев на Киевщине в частном жилом доме в результате отравления угарным газом погибли 2 человека, из них ребенок 2019 года рождения.