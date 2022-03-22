В Одесской области оккупанты устроили ракетный обстрел: глава ОВА рассказал о ситуации

22 марта российские фашисты выпустили пять ракет по одному из населённых пунктов в Одесской области. К счастью, погибших нет.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко в своем видео-обращении в Telegram. Он рассказал о ситуации в области.

"После успехов наших вооруженных сил в соседней области противник решил обстреливать нас ракетами. Утром враг нанес удар по населенному пункту нашего района, выпустив 5 ракет. К счастью, человеческих потерь нет", – отметил Марченко.

Глава Одесской ОВА добавил, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в области и тем, что распространяет фейки. Они, по мнению врага, должны посеять панику и уменьшить сопротивление украинцев.

Видео дня

В частности, в этот же день в росСМИ и пророссийских Telegram-каналах распространили фейковое распоряжение Максима Марченко об организации обороны. В фальшивке говорилось, что якобы учебные заведения и больницы Одессы превратят в опорные пункты ВСУ с огневыми точками.

Такими фейками российские фашисты кроме паники пытаются оправдать бомбардировку гражданских объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ над Одессой сбили вражескую крылатую ракету – украинская система противовоздушной обороны сработала в срок.

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