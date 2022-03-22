ПВО сработала: над Одессой сбили вражескую крылатую ракету

Ольга Ганюкова
Общество
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ПВО сработала: над Одессой сбили вражескую крылатую ракету
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Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Во вторник, 22 марта, они запустили крылатую ракету на Одессу.

Но вовремя сработала украинская система противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание "Думская".

По информации журналистов, вражескую ракету украинские защитники сбили сразу после полудня.

По предварительной информации, пострадавших вследствие атаки нет.

Отметим, что украинские защитники уничтожили личный состав подразделений морской пехоты российских оккупантов, которых готовили для штурма Одессы. Враг был ликвидирован под Николаевом и Мариуполем.

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Напомним, в понедельник утром, 21 марта, два российских военных корабля подошли к Одессе и стали на рейде городского порта. Они вели хаотическую стрельбу из артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал вариант с нападением "в лоб" на Одессу самоубийством для оккупантов. Он заверил, что за это направление можно не беспокоиться.

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