В Одесской области алабай набросился на хозяйку: женщина умерла от укусов до приезда медиков

В селе Табаки Одесской области собака породы алабай покусала 39-летнюю женщину, в результате чего она погибла. Трагический инцидент произошел 9 августа.

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Об этом сообщили в Главном управлении нацполиции Одесской области. Как отмечается, женщина была хозяйкой собаки.

По данным правоохранителей, женщина приехала на дачу из города для того, чтобы накормить своих собак. Все остальные животные хозяйки были привязаны, кроме алабая. Как только женщина вошла во двор, собака набросилась и покусала ее.

Когда на место происшествия прибыла полиция, чтобы подойти к пострадавшей женщине, они использовали табельное оружие и застрелили пса. Женщине вызвали скорую помощь, однако от полученных травм она скончались на месте до ее приезда.

По факту смерти женщины следователи начали расследование в рамках статьи 115 часть 1 Уголовного кодекса Украины, обозначенной как "несчастный случай". Процесс расследования продолжается.

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