В Одесской области 2-летняя девочка получила ожоги из-за взрыва зарядного устройства

В Одесской области 19 сентября 2-летний ребенок получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства для телефона. Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский, по улице Солнечная.

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В результате взрыва зарядного устройства произошло возгорание на площади 1 м. кв., которое ликвидировали еще до прибытия спасателей. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

К сожалению, в результате взрыва девочка 2022 года рождения получила ожоги рук и головы. Ребенок был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Спасатели отмечают важность не оставлять зарядные устройства включенными в розетку и рекомендуют использовать только сертифицированные бытовые приборы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вечером 9 сентября шестилетний мальчик выпал с балкона на седьмом этаже. Ребенок упал на шиферную крышу библиотеки, расположенной на первом этаже дома. Спасатели сняли ребенка с крыши с помощью медицинских ношей и передали его медикам.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе Киева автомобиль врезался в коляску с 3-летним ребенком. Отец с сыном как раз пересекал дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет.

Напомним, что в июле в Николаеве трехлетний ребенок выпал с балкона и погиб. Трагедия произошла в момент, когда родители мальчика спали. Балкон был завален коробками и коврами, которыми малыш воспользовался как ступенями.

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