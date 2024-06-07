В одесский центр 'ЯМариуполь' Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов

Враг превратил цветущий Мариуполь в руины. Людям пришлось спасаться и начинать жизнь на новом месте, и поддержка нужна многим из них. Для мариупольцев, живущих в Одессе, следует 2 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Выдачи будут проходить в хабе "ЯМариуполь". В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С начала полномасштабного вторжения для центров поддержки "Ямариуполь" в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.