В Одессе женщины устроили ожесточенную драку из-за мужчины. Видео и реакция сети

В Одессе две женщины устроили драку посреди улицы из-за мужчины. Одна из женщин применяла баллончик с неизвестным веществом.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "ХYDessa". Под видео указано, что женщины сцепились из-за мужчины турецкой национальности. В сети сразу отреагировали на инцифент.

"В Бурлачья Балке под Одессой, проститутки не поделили турецкого дальнобойщика. Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигивший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", – отреагировали в сети.

Видео дня

На видео видно, что две женщины стали драться, одна из них даже распилила вещество из баллончика. За событием наблюдали и мужчины, один из которых и стал причиной конфликта. Однако, женщин не очень активно разнимали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в киевском метро девушка избила мужчину, который к ней приставал. Он отпустил в сторону девушки непристойную шутку, она его догнала и набросилась с кулаками. Драка попала на камеру очевидцев.