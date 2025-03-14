В Одессе ВПО незащищенных категорий из Волновахского района могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Для людей, эвакуировавшихся из Волновахского района в Одессу, Фонд Рината Ахметова передал помощь. Она предназначена для ВПЛ, которые получают социальные услуги в гуманитарном хабе "Пліч-о-пліч" и относятся к незащищенным категориям. А именно:

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– пенсионеры,

– люди с инвалидностью,

– семьи с детьми на попечении,

– матери-одиночки,

– многодетные семьи,

– малообеспеченные семьи.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал жителям Украины более 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.