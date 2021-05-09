В Одессе ВМС трогательно поздравили 100-летнего ветерана в День победы: под окнами играл оркестр. Фото

В Одессе в День победы над нацизмом 9 мая командование Военно-Морских Сил ВСУ устроило концерт под окнами ветерана войны и морской пехоты, полковника в отставке Ивана Кулибабы.

Об этом сообщили на странице в Facebook ВМС ВСУ. Для 100-летнего ветерана играл военный оркестр.

Поздравить Ивана Трофимовича лично пришли представители командования ВМС ВСУ во главе с руководителем национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою. К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и прохожие.

В ВМС отметили, что руководство украинского флота "пожелало заслуженному офицеру и Герою войны крепкого здоровья в его 100 лет".

"9 мая в честь очередной годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне представители командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимович Кулибабу", – сказано в сообщении.

Иван Кулибаба родился в 1920 году на Полтавщине. Во Второй мировой воевал в Крыму, на Северном Кавказе, был ранен под Новороссийском. Сейчас проживает в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 мая произошел спор между участником АТО на востоке Украины и несколькими женщинами, которые начали ругаться на него, потому что он был в форме Вооруженных сил Украины.