На коленях просят спасения, но "зажигают" в клубах: COVID-19 ударил по Одессе, в больницах уже коллапс

Новая масштабная вспышка коронавируса добралась и до Одесской области, которая во вторник, 23 марта, пополнила ряды "красных" карантинных зон. Самая тяжелая ситуация наблюдается в областном центре, где давно не хватает мест в больницах и кислорода для тяжелых пациентов. Инфицированных местных жителей некуда госпитализировать, они вынуждены оставаться дома в ожидании свободной койки.

Однако соблюдать карантин в этом регионе, как и, по большому счету, в остальных, люди не хотят. Одессу заполонили туристы, в том числе иностранцы, которые едут сюда, чтобы погулять и полюбоваться достопримечательностями. А ночные клубы и рестораны планируют продолжить работу в подпольном режиме.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Коек в больницах катастрофически не хватает

По данным Одесской мэрии, 22 марта в городе оставалось всего 28 свободных мест. Это капля в море. Чиновники обещают, что за неделю развернут еще 190 коек, из которых только 82 будут с кислородом.

Как рассказывает руководитель БФ "Корпорация монстров" в Одессе (фонд обеспечивает больных людей кислородными концентраторами) Катерина Ножевникова, в больницы не берут даже людей с очень низкой сатурацией.

"Хотелось бы, чтобы власти поскорее открыли эти места, стало бы легче. У меня на сегодня 100 звонков от людей с низкой сатурацией, которые не могут госпитализироваться и просят кислородный концентратор. Мы даже вынуждены отказывать тем, у кого насыщение кислородом составляет 92, потому что есть те, у кого эта цифра всего 82-86. Хотя я понимаю, что потяжелеть пациенты могут очень быстро, сатурация может просто обвалиться", – рассказывает она.

Коронавирус в Одесской области. Статистика. Сайт СНБО

По ее словам, сейчас вызвать скорую сложно, потому что врачи вынуждены время от времени ездить к пациентам, которые задыхаются, и давать им подышать кислородом.

По сути Одесса сейчас напоминает Италию, когда что медики, что волонтеры, вынуждены выбирать – кому помочь, а кто подождет. Многие больницы не принимают пожилых людей, уступая свободные койки более молодым пациентам.

Очереди из скорых в больницу Одессы Скрин видео

Ножевникова рассказала, что одного из пожилых мужчин скорая отказалась забрать даже при том, что у него была сатурация на уровне 30%.

"Врачи и персонал опорных [больниц] валятся с ног, семейные врачи массово болеют. А ведь медиков в магазине не купишь, их просто нет", – описывает ситуацию волонтер.

Facebook Екатерины Ножевниковой

Возле больниц выстраиваются очереди из скорых, чтобы "сдать" пациентов, однако далеко не везде их принимают.

"Мне на днях пришлось выстоять несколько часов, чтобы у меня приняли больного. Мест нет и все. Одного выписали и только тогда у меня взяли человека", – рассказывает фельдшер Одесской скорой Николай.

По его словам, ситуация ухудшается с каждым днем. "Диспетчеры уже морально не выдерживают. Потому что звонят люди и просто плачут, умоляют приехать. Одна женщина говорит, что у нее уже скончался муж от коронавируса, она сама еле выбралась, а сейчас на грани жизни и смерти сын. Она просит: "Деточка, пришли машину, спасите моего сына. Я на коленях вас прошу", – рассказывает фельдшер.

Такую же ситуацию описывает и Катерина: "Ей чуть больше 60, муж, два сына – 36 и 38 лет. Позвонила в конце февраля, попросила помощи с назначениями, девчата отправили ее к семейному. Он назначил какое-то лечение, по телефону вышел на связь два раза, потом сам заболел. Другого врача она не нашла, лечились как могли. Через 10 дней забрали в реанимацию мужа, потом сына, потом второго. Из больницы не вернулся никто. Никто! Все умерли. Человек потерял всю семью за две недели. Как ей жить дальше?"

Facebook Екатерины Ножевниковой

Одессу заполнили туристы и иностранцы

По словам Ножевниковой, у одесской власти есть проблемы в коммуникации с местными жителями. Особенно, когда руководство города говорит, что все хорошо, а люди умирают, так и не дождавшись помощи. Однако в нынешнем коллапсе есть вина и самих людей, которые не желают соблюдать карантин.

Одесситы рассказывают, что каждое утро в городском транспорте видят пожилых людей, которые едут на базары. "Им бы дома сейчас сидеть, чтобы не заразиться, а они на Привоз. И далеко не все из них надевают даже маски", – говорит Валерий.

Одесситы и гости не соблюдают ограничения Лига

Но еще большая беда – туристы. Каждые выходные улицы Одессы заполняются гостями из Киева и других городов, которым хочется отдохнуть.

"Я пару раз подвозил компании иностранцев, которые приезжают сюда из Европы специально, чтобы погулять в клубах. Потому что у них давно жесткий локдаун, они устали, им скучно. А у нас все открыто, дискотеки, ночные клубы, отели, пабы. Гуляй – не хочу", – рассказывает Валерий.

По его словам, клубы и рестораны не закроются даже после попадания области в красную зону карантина.

"Все прекрасно знают, что если окна заведения плотно зашторены или даже замазаны краской, внутри тусовка. Гостей приглашают через Viber или Telegram, дают специальный код, по которому они проходят через черный вход. Точно так же и назад. Некоторые уже переместились в загородные помещения, на квартиры. Бизнес как работал, так и работает", – смеется таксист.

С 23 марта в Одессе и области действуют следующие ограничения:

запрещено работать заведениям культуры, театрам и кинотеатрам, музеям;

закрыты торгово-развлекательные центры;

рестораны и заведения общепита могут работать только на вынос и доставку;

остановлена работа рынков и магазинов промышленных товаров;

После окончания весенних каникул младшие школьники вернутся за парты, а все остальные будут учиться дистанционно. Садики продолжают свою работу.

А вот транспорт пока ограничивать не будут. Также "Укрзалізниця" не будет отменять остановку поездов в этой области.