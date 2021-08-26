В Одессе суд удовлетворил иск 'Евросолидарности' относительно проспекта Небесной Сотни

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии "Европейская солидарность" об отмене распоряжения городского головы Одессы Труханова относительно общественных слушаний для обсуждения переименования проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези на прежние названия проспект маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко, передает пресс-служба политсилы. По ее словам, мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины.

"А, самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы", – отметила представительница "Европейской солидарности".

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Она рассказала, что 25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск политсилы об отмене распоряжения Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одесса предыдущих названий".

"В этом процессе я представляла сторону истцов – политической партии "Европейская солидарность". Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия. Инициатива юридической защиты наших избирателей принадлежит народному депутату от "ЕС" Алексею Гончаренко, который искренне верил в победу", – констатировала Мандрыченко.

Она подчеркнула, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

"Как бы ни хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должно стоять в центре при принятии решений. Точно не временные предвыборные заигрывания с людьми. На всякий случай напомню, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д", – отметила депутат.

"Это решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю в пользу отжившего совка и "героев"-мучителей украинского народа. Мы – свободные, мы не вернемся в прошлое ни за дешевым мороженым, не за квасом на разлив из грязных бочек. И точно не вернемся к старой идеологии, ориентированной на уничтожение нашей страны и ее государственности", – подчеркнула Мандрыченко.

Отметим, что в Харькове "Европейская солидарность" отстаивает сохранение названия проспекта Григоренко, которому некоторые представители местной власти пытаются вернуть имя одиозного маршала Жукова.