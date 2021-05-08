В Одессе разоблачили агитаторов и 'ботоферму', которые распространяли фейки перед 9 мая. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе интернет-агитаторов и "ботоферму", которые в соцсетях распространяли провокационные материалы накануне 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, информация, распространяемая злоумышленниками, была направлена на разжигание межнациональной розни и пропаганды сепаратизма.

Так, было установлено, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине.

"Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников. Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь", – сказано в сообщении.

По замыслу агитаторов, информационные материалы должны были создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая, отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников, были обнаружены печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию.

Также оперативники СБУ заблокировали "ботоферму", которая распространяла антиукраинские призывы.

Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

В СБУ добавили, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы, которая пыталась наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов.