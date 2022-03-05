В области Украины доставлена гуманитарная помощь с Волыни

В наиболее уязвимые места нашего государства продолжает поступать помощь от неравнодушных. Так, 4 марта 2022 года около 150 тонн гуманитарной помощи было направлено в Сумскую, Киевскую, Харьковскую области, а также в города Бородянка, Боярка, Фастов, Коростень и поселок Корнинский, что на Житомирщине.

Сборкой грузов занимается созданный на период военного времени Координационный центр Волыни. Об этом на своей странице сообщает Волынская областная государственная администрация.

Железнодорожным транспортом к местам были доставлены 73 поддона с пищевыми продуктами. Это прежде всего крупы, питьевая вода, консервы, макароны, шоколад, консервация, картофель, мука и т.д. Кроме того, автомобильным транспортом доставлены каски, бушлаты, матрасы, карематы, павербанки, фонарики, медицинские средства (кровеостанавливающие, обезболивающие и гигиенические средства) и продукты питания для взрослых и детей, генераторы.

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Все грузы оперативно распределяют и направляют согласно поступающим потребностям.

Волынская область продолжает получать гуманитарную помощь. Так, за сегодняшний день приняли 5 фур и 8 микроавтобусов с гуманитарной помощью общим весом 80 тонн. Грузы содержат прежде всего необходимые средства гигиены, медикаменты, продукты, детское питание, гражданскую одежду, генераторы, спальные мешки, постельное белье, товар направления милитари.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об организации работы по оказанию гуманитарной помощи. В странах Европы созданы специальные логистические центры для приема и обработки грузов от стран-партнеров Украины.