В НСЖУ выразили солидарность с журналистами, которых преследует власть РФ в оккупированном Крыму

Спецслужбы Российской Федерации усиливают преследование независимых журналистов в Крыму из-за выполнения ими своих профессиональных обязанностей. В Национальном союзе журналистов выразили солидарность с коллегами и призвали власть Украины отреагировать.

Об этом говорится в заявлении союза, который опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Так, к украинской власти обратились с призывом принять меры для давления на власть Российской Федерации с целью освобождения незаконно осужденных журналистов и прекращении нарушения права жителей Крыма на свободу слова.

"Национальный союз журналистов Украины заявляет о своей профессиональной солидарности с коллегами, которых незаконно преследует власть России за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. В XXI веке человек, его жизнь и права должны быть высшей ценностью для всех стран, а верховенство права – стать руководящим принципом для всех государств. Системное давление на независимых профессиональных и гражданских журналистов в Крыму неоднократно осуждали Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека", – сказано в заявлении.

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В НСЖУ также призвали власть поддержать политических заключенных и их семьи.

"Убеждены, что внесение президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о социальной и правовой защите лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии России, призвано создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты незаконно заключенных журналистов. Призываем украинский парламент как можно скорее рассмотреть законопроект, важный для эффективной поддержки преследуемых журналистов", – отметили в НСЖУ.

В союзе напомнили имена украинских журналистов, задержанных в Крыму.

"Российские спецслужбы незаконно задержали и подвергли пыткам фрилансера "Радио Свобода", журналиста Владислава Есипенко, над которым продолжается "судилище" на основе фальшивых обвинений. Незаконно лишены свободы украинские журналисты – эксперты Центра "Номос" Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудка из Севастополя. Произвольно преследуют крымскотатарских гражданских журналистов, среди них: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов, которым объявлены незаконные обвинительные приговоры", – сказано в заявлении.