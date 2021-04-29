В НСЖУ рассказали, кто возглавил антирейтинг 'Врагов прессы' в Украине

Народный депутат Никита Потураев и городской голова Запорожья Владимир Буряк возглавили антирейтинг "Враги прессы"-2021, созданный Национальным союзом журналистов Украины.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Всего в нынешний антирейтинг вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей.

"Антирейтинг на национальном уровне возглавил народный депутат Никита Потураев по адвокации законопроекта "О медиа" и "игнорирование замечаний журналистского сообщества к законодательным инициативам". Пятерку регионального списка "врагов прессы" возглавил городской голова Запорожья Владимир Буряк из-за закрытости городской власти от журналистов, которая привела к публичным протестам работников СМИ", – написал Томиленко.

В НСЖУ убеждены, что публичное осуждение для должностных лиц, которые атакуют права журналистов и посягают на свободу слова, является действенным инструментом самозащиты журналистов. Антирейтинг утвержден накануне 3 мая, Всемирного дня свободы слова.

"Враги прессы" – это те, кто стремится уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ в целом на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокирование, ограничение доступа на события, репрессивное законодательство. Политики или представители бизнеса могут гордиться своей властью и хвастаться доходами, а при этом войти в историю как враги свободы слова и журналистов", – подчеркнул голоса союза.

В НСЖУ отметили, что среди нынешних "Врагов прессы" на национальном уровне также: глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк (регулятор обвиняется в политической зависимости и выборочном применении полномочий), российско-украинский бизнесмен Павел Фукс (пытается обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него, в частности, OBOZREVATEL), адвокат Василий Барбул (инициировал уголовное производство, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более чем 12 интернет-сайтов, в частности, издание "Главком" и "Апостроф" ) и нардеп Илья Кива (за хамство и угрозы в адрес журналистов).

На региональном уровне к "Врагам прессы" отнесено за ликвидацию единственной украиноязычной областной газеты "Запорожская правда" голову Запорожского облсовета Елена Жук и начальника юридического управления Запорожского областного совета Егора Мороза, мэра Тростянца Сумской области Юрия Бову (давление на коммунальную ТРК) и Печенежского поселкового главу на Харьковщине Александра Гусарова (давление на газету "Печенежский край").