В Николаевской области авто подорвалось на противотанковой мине: 23-летний мужчина погиб на месте. Фото

В Снигиревской громаде на Николаевщине автомобиль Ford Transit подорвался на противотанковой мине. В результате несчастного случая погиб молодой парень – ему было всего 23 года.

Об это на своем аккаунте в Telegram сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Сергей Шайхет. Трагедия произошла в среду, 20 сентября, на территории Павловского старостинского округа.

В транспортном средстве во время инцидента находилось двое людей. Также пострадал еще один человек – 38-летний мужчина. Он попал в больницу.

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По словам Шайхета, на месте инцидента работали следователи и специалисты взрывотехнической службы.

О трагедии также написал в Telegram руководитель Снегиревской городской военной администрации Иван Кухта. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Искренние соболезнования семье погибшего. Нет слов, чтобы выразить всю боль. Никогда не простим!" – говорится в его сообщении.

Отметим, что 10 ноября 2022 года Силы обороны Украины освободили от оккупационных войск России Снегиревскую громаду. 8 месяцев ее контролировали российские военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области в лесу на мине подорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.

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