В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото

В Николаеве вечером в среду, 24 апреля, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Во время тушения пожара произошла повторная детонация и пострадали спасатели.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Известно, что пострадали пять сотрудников ГСЧС, им оказали медицинскую помощь.

Там рассказали, что во время взрыва вспыхнули автомобили, спасатели тушили пожар. Тогда произошел еще один взрыв.

"Сегодня вечером произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись автомобили. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. Пять сотрудников ГСЧС пострадали", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Макаров Киевской области около кладбища на противотанковой мине подорвался автомобиль ремонтной бригады. В результате инцидента есть пострадавшие.

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