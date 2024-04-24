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В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото

Ольга Липич
Общество
1 минута
1,5 т.
В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото

В Николаеве вечером в среду, 24 апреля, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Во время тушения пожара произошла повторная детонация и пострадали спасатели.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Известно, что пострадали пять сотрудников ГСЧС, им оказали медицинскую помощь.

В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото

Там рассказали, что во время взрыва вспыхнули автомобили, спасатели тушили пожар. Тогда произошел еще один взрыв.

"Сегодня вечером произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись автомобили. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. Пять сотрудников ГСЧС пострадали", – сказано в сообщении.

В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото
В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото
В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото
В Николаеве взорвалось неизвестное устройство и вспыхнул пожар: пострадали 5 спасателей. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Макаров Киевской области около кладбища на противотанковой мине подорвался автомобиль ремонтной бригады. В результате инцидента есть пострадавшие.

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